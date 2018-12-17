2018-12-17T11:03:49+03:00
Здоровье

На «Телефоне здоровья» вологжан научат бороться с домашним насилием

Врачи расскажут, как уберечь себя и близких от издевательств
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Решить проблемы можно бесплатноРешить проблемы можно бесплатноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В среду, 19 декабря, на прямой связи с жителями Вологодской области будет работать медицинский психолог Марина Слесарева. Она расскажет, как решить проблему домашнего насилия, что делать с агрессором и как в такой ситуации уберечь детей.

В четверг, 20 декабря, на вахту заступит врач общей практики Елена Клевичева. Она ответит на вопросы, касающиеся профилактики и лечения терапевтических заболеваний.

Как сообщили в вологодском Центре медпрофилактики, позвонить можно по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снегоход наехал на легковушку в центре Вологды
В управление соцзащиты Вологды пришел новый начальник
В Вологде возбуждено уголовное дело из-за ночного взрыва газа
На городской свалке Вологды нашли тело ребенка
Семья сгорела в пожаре под Вологдой
29 катков откроют в Череповце для фигуристов и хоккеистов
13 семей, эвакуированных из взорвавшейся пятиэтажки, поселились в гостиницу
На разрушенном взрывом доме начался демонтаж поврежденных конструкций
Малыша при взрыве газа в Вологде спасла случайность
В Череповце пьяный водитель устроил страшное ДТП
Ищут автомобилиста, сбившего школьницу на "зебре" под Вологдой
Вологодские следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва
В Вологде на улице Карла Маркса произошел взрыв бытового газа
В Вологде около полуночи прогремел взрыв: бытовой газ?
На ночной вологодской дороге произошло смертельное ДТП
Двое рабочих погибли в Вологде при разборе здания
Ночной поджог на миллион уничтожил «Ауди»
Проверять ТСЖ и УК в Вологде станут чаще и не по плану
8-летний ребенок, которого искали в Соколе, найдет мертвым в яме с водой
В Вологде троих подростков сняли с крыши «Мармелада»
В Вологде могут запретить продавать алкоголь ночью
В центре Вологды перекроют движение транспорта
Костромичей задержали в Вологде с 3 килограммами наркотиков