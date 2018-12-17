На «Телефоне здоровья» вологжан научат бороться с домашним насилием

17 Дек. 09:42 2018-12-17T11:03:49+03:00

Врачи расскажут, как уберечь себя и близких от издевательств

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В среду, 19 декабря, на прямой связи с жителями Вологодской области будет работать медицинский психолог Марина Слесарева. Она расскажет, как решить проблему домашнего насилия, что делать с агрессором и как в такой ситуации уберечь детей.

В четверг, 20 декабря, на вахту заступит врач общей практики Елена Клевичева. Она ответит на вопросы, касающиеся профилактики и лечения терапевтических заболеваний.

Как сообщили в вологодском Центре медпрофилактики, позвонить можно по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.