13 семей, эвакуированных из взорвавшейся пятиэтажки, поселились в гостиницу

16 Дек. 18:38 2018-12-16T18:47:45+03:00

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31 человек, эвакуированный из жилого дома, после взрыва бытового газа заселен в гостиницу

На 15:30 16 декабря 13 семей, а это 31 человек, жителей из разрушеного взрывом газа дома заселились в номера гостиницы «Спутник». Уже вечером для них будет организован ужин. С завтрашнего дня для постояльцев будет организовано трехдневное питание.

В гостиницах они могут находиться столько, сколько потребуется. Как заверил Мэр Вологды Сергей Воропанов, "номера будут предоставлены всем нуждающимся. Если их не хватит в гостинице «Спутник», забронированы места в гостинице «Спасская»".

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<img src="http://www.kp.ru/share/i/4/1616848/big.jpg" width="635" border="1" alt="Ольга Кузнецова" title="Бесплатное питание было организовано на базе 42 школы."/>

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Бесплатное питание было организовано на базе 42 школы. <br />Фото: Ольга Кузнецова

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Сегодня питание было организовано на базе 42 школы. Оттуда обеспечивают горячей пищей всех тех, кто находится на объекте - там ведутся круглосуточные работы и дежурства.

в «Прошло 15 часов с момента взрыва. Все это время все службы работают в оперативном режиме. Ситуацию держим на контроле... Стараемся учесть все аспекты. Организовать проведение работ по разбору завала, анализа целостности здания экспертами, дальнейшее восстановление рухнувших стен, перекрытий и кровли... Работы продолжаются, и будут вестись круглосуточно», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Чтобы разбор завалов на месте ЧП не останавливался ни на минуту, на площадке установлено дополнительное освещение.

Как сообщала "Комсомолка", взрыв бытового газа ( как говорят сотрудники МЧС - "хлопок газовоздушной смеси") , произошел в доме по адресу Карла Маркса,74а. 1 человек погиб, 6 жителей пострадали. Все жильцы пятиэтажного дома эвакуированы.

На месте работают мобильные пункты приема граждан, куда могут обращаться за помощью жители дома. Им предоставляется временное жилье, горячее питание.

С пострадавшими работают психологи.

Все спецслужбы города работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Решение о возможности заселиться в свои квартиры примет комиссия по результатам исследования несущих конструкций, которую начали проводить специалисты, оснащенные мобильным диагностическим комплексом "Струна".

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<img src="http://www.kp.ru/share/i/4/1616849/big.jpg" width="635" border="1" alt="Ольга Кузнецова" title="Пострадавшие надеются, что скоро смогут вернуться домой."/>

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Пострадавшие надеются, что скоро смогут вернуться домой. <br />Фото: Ольга Кузнецова

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А пока всю информацию о том, например, как получить помощь или как попасть в дом, чтобы забрать документы или предметы первой необходимости, можно получить по телефону ЕДДС - 72 - 45 - 00, или по телефону доверия МЧС 72 - 99 - 99 в Вологде.