На разрушенном взрывом доме начался демонтаж поврежденных конструкций

16 Дек. 16:35 2018-12-16T17:58:40+03:00

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В Вологде все внимание приковано к дому, разрушенному взрывом. К нему подошли самосвалы, погрузчики и автокран. И с их помощью спасатели приступили к демонтажу железобетонных конструкций. Работы начались с крыши, где провалилось около 30 квадратных метров кровли. Расчистка позволит специалистам провести обследование конструкций, их диагностику.

По словам Василия Балчугова, начальника ГУ МЧС России по Вологодской области, скоро на место прибудут специалисты ГУ МЧС России, оснащенные высокоточной аппаратурой - мобильным диагностическим комплексом "Струна". Они проведут замеры несущих конструкций и дадут рекомендации - что делать со зданием дальше. Техника способна в кратчайшие сроки определить: насколько пострадало здание и возможно ли дальнейшее проживание в нем.

Три специалиста выехали из Москвы сегодня, 16 декабря, в 11 часов. Примерно через 7 часов они будут на месте.

Напомним, значительно пострадали две смежные квартиры на пятом этаже, где обрушились плиты перекрытий. На 4 и 3этажах таких поврежений нет, но вода из поврежденных комуникаций залила нижние этажи. Там отключено электричество. Второй подъезд дома не пострадал. Однако пока людям не разрешают вернуться в квартиры.