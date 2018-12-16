2018-12-16T15:56:31+03:00
Происшествия

Малыша при взрыве газа в Вологде спасла случайность

Удар на себя приняла его мать
Ольга Кузнецова
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Плиты обрушившихся перекрытий видны в разбитые окна пятого этажаПлиты обрушившихся перекрытий видны в разбитые окна пятого этажаФото: Ольга Кузнецова
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Стали известны обстоятельства взрыва в доме на улице Карла Маркса. Семья вологжан около полуночи вернулась домой в свою квартиру на пятом этаже. Первой вошла женщина, она включила свет. Ту же раздался взрыв, от которого были выбиты окна, в квартиру рухнули перекрытия - потолочные и технического этажа. Их и сейчас можно видеть с улицы через разбитые окна.

Женщина получила тяжелейшие травмы.

Ее муж шел позади, так что взрыв его застал на подходе к квартире. Несовершеннолетний ребенок в это время шел по лестнице и не попал в опасную зону. Он остался невредимым.

Женщину достали из под обломков, она была перенесена в карету скорой помощи. Но травмы, полученные ею в эпицентре взрыва, оказались несовместимыми с жизнью. Она умерла на руках врачей в машине. Женщине было 43 года.

Ее супруг был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Еще троое пострадавших - жители соседних квартир. Они находятся в травматологическом отделении, их жизни также ничего не угрожает.

Всего в доме прописано около 150 человек. Это бывшее общежитие, переоборудованное в начале 2000 годов в благоустроенные квартиры.

Все они остались без крыши над головой. Подъезд, в котором произошел взрыв, был обесточен. Там прорвало водопровод и отпление, так что вода сделала его непригодным для проживания. На верхних этажах возможны обрушения - с улицы видно, как наклонилась наружная стенка, по стене на четвертый этаж идет трещина.

На сегодняшний день воспользовались предложением поселиться в гостинице "Спутник" 21 человек, в том числе 6 детей.

Некоторые из пострадавших воспользовались бесплатными обедами - питание организовано на базе столовой школы №42.

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