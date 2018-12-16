2018-12-16T11:35:59+03:00
Происшествия

Ищут автомобилиста, сбившего школьницу на "зебре" под Вологдой

Несовершеннолетнюю жительницу поселка Непотягово сбили на пешеходном переходе и скрылись
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую субботу около 18:40 на 9 км дороги Вологда-Норобово был совершен наезд на девушку 15 лет, жительницу близлежащего поселка Норобово. Водитель скрылся с места происшествия. Медики отправили школьницу долечивать дома ушиб ноги.

Нарушитель разыскивается, полицейские просят очевидцев звонить в дежурную часть района по телефонам 8 (8172) 76-39-01 или 02.

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