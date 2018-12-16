2018-12-16T10:17:38+03:00
Происшествия

Вологодские следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва

Семеро человек пострадали, одна женщина умерла
Ольга Кузнецова
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На фото - то, что было ванной комнатой в квартире, где произошёл взрыв.На фото - то, что было ванной комнатой в квартире, где произошёл взрыв.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Следователи СК России разбираются в обстоятельствах взрыва, прозвучавшего в Вологде. Громкий хлопок был слышен во всех районах города.

Как сообщила представитель регионального управления СК РФ Наталья Летенкова, это был взрыв бытового газа. В результате пострадала женщина, которая скончалась.

Управление Следственного комитета РФ по Вологодской области сообщает, что по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Вологде возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Следователи сообщают о пострадавших при взрыве. Детей среди них нет. В квартире на 5 этаже дома пострадала хозяйка квартиры, 1975 года рождения, которая скончалась в машине скорой медицинской помощи. Кроме того, с травмами в больницу доставлены двое мужчин 1972 и 1981 г.р., а также женщина 1971 года рождения.

Им оказана медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает.

Сейчас сохраняется опасность обрушения конструкций здания.

На месте ЧП продолжают работать следователи, они допрашивают жильцов дома, свидетелей произошедшего.

Среди версий - неисправность газового оборудования и нарушение техники безопасности. Как сообщает телеканал ВГТРК-Вологда, в квартире проводились ремонтные работы с использованием газовой горелки.

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