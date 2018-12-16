В Вологде на улице Карла Маркса произошел взрыв бытового газа

16 Дек. 00:35 2018-12-16T08:45:40+03:00

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В Вологде произошел взрыв бытового газа на улице Карла Маркса, 74-а. Квартира, где произошло ЧП, находится на пятом этаже кирпичного здания, построенного в 80-х годах прошлого века.

От взрыва у дома снесло часть крыши

На месте ЧП всю ночь трудились спасатели

Взрыв произошел в 23:50 15 декабря, звук слышали в разных микрорайонах города. На место выехали спасатели, полиция, скорая помощь.

Взрыв уничтожил одну из квартир / Комсомольская правда

На фотографиях видно, что сила взрыва была такова, что снесла перекрытие и крышу над одной из квартир и повредила над другой. Выбиты окна и остекление лоджий.

Во время взрыва в квартире , вышибло двери и снесло межкомнатные перегородки / Комсомольская правда

В 0.35 Стало известно, что женщина погибла не под завалами, а в карете скорой помощи.

От квартиры, где взорвался газ почти ничего не осталось / Комсомольская правда

Подробности, фото здесь: https://www.vologda.kp.ru/daily/26921.7/3968084/