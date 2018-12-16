В Вологде на улице Карла Маркса произошел взрыв бытового газа

СЕГОДНЯ 00:35 2018-12-16T02:54:12+03:00

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В Вологде произошел взрыв бытового газа на улице Карла Маркса, 74-а. Квартира, где произошло ЧП, находится на пятом этаже кирпичного здания, построенного в начале 80-х годов прошлого века.

Как сообщает У МЧС по Вологодсой области, погибла женщина. Количество пострадавших уточняется.

На место выехали спасатели, полиция, скорая помощь.

Взрыв произошел перед полуночью 15 декабря.

На улице именно сегодня похолодало до минус 14 градусов. Весь подъезд эвакуирован, многие просто стоят у дома.

На фотографиях видно, что сила взрыва была такова, что снесла перекрытие и коышу над одной из квартир и повредила над другой. Обломки стен упали вниз и повредили доргоую иномарку.

0.35 Стало известно, что женщина погибла не под завалами, а в карете скорой помощи.

0.50 Стало известно о семи пострадавших, включая погибшую по дороге в больницу.