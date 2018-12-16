2018-12-16T08:45:40+03:00
Происшествия

В Вологде на улице Карла Маркса произошел взрыв бытового газа

Сообщается об одном погибшем
Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото ВГТРК -Вологда.Фото ВГТРК -Вологда.
Изменить размер текста:

В Вологде произошел взрыв бытового газа на улице Карла Маркса, 74-а. Квартира, где произошло ЧП, находится на пятом этаже кирпичного здания, построенного в 80-х годах прошлого века.

От взрыва у дома снесло часть крыши

От взрыва у дома снесло часть крыши

На месте ЧП всю ночь трудились спасатели

На месте ЧП всю ночь трудились спасатели

Взрыв произошел в 23:50 15 декабря, звук слышали в разных микрорайонах города. На место выехали спасатели, полиция, скорая помощь.

Взрыв уничтожил одну из квартир / Комсомольская правда

Взрыв уничтожил одну из квартир / Комсомольская правда

На фотографиях видно, что сила взрыва была такова, что снесла перекрытие и крышу над одной из квартир и повредила над другой. Выбиты окна и остекление лоджий.

Во время взрыва в квартире , вышибло двери и снесло межкомнатные перегородки / Комсомольская правда

Во время взрыва в квартире , вышибло двери и снесло межкомнатные перегородки / Комсомольская правда

В 0.35 Стало известно, что женщина погибла не под завалами, а в карете скорой помощи.

От квартиры, где взорвался газ почти ничего не осталось / Комсомольская правда

От квартиры, где взорвался газ почти ничего не осталось / Комсомольская правда

Подробности, фото здесь: https://www.vologda.kp.ru/daily/26921.7/3968084/

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Соколе прошли похороны утонувшего мальчика
Снегоход наехал на легковушку в центре Вологды
В управление соцзащиты Вологды пришел новый начальник
В Вологде возбуждено уголовное дело из-за ночного взрыва газа
На городской свалке Вологды нашли тело ребенка
Семья сгорела в пожаре под Вологдой
29 катков откроют в Череповце для фигуристов и хоккеистов
На «Телефоне здоровья» вологжан научат бороться с домашним насилием
13 семей, эвакуированных из взорвавшейся пятиэтажки, поселились в гостиницу
На разрушенном взрывом доме начался демонтаж поврежденных конструкций
Малыша при взрыве газа в Вологде спасла случайность
В Череповце пьяный водитель устроил страшное ДТП
Ищут автомобилиста, сбившего школьницу на "зебре" под Вологдой
Вологодские следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва
В Вологде около полуночи прогремел взрыв: бытовой газ?
На ночной вологодской дороге произошло смертельное ДТП
Двое рабочих погибли в Вологде при разборе здания
Ночной поджог на миллион уничтожил «Ауди»
Проверять ТСЖ и УК в Вологде станут чаще и не по плану
8-летний ребенок, которого искали в Соколе, найдет мертвым в яме с водой
В Вологде троих подростков сняли с крыши «Мармелада»
В Вологде могут запретить продавать алкоголь ночью
В центре Вологды перекроют движение транспорта
Костромичей задержали в Вологде с 3 килограммами наркотиков