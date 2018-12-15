На ночной вологодской дороге произошло смертельное ДТП
Погибла пассажирка Рено Дастер
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При лобовом столкновении двух машин погибла пассажирка.
14 декабря 23:50 на 396 км автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас произошло лобовое столкновение. На встречку 25 летний житель Кичменгско-Городецкого района вывел свой Опель Астра.
Там двигался Рено Дастер, за рулем которого находился 65-летнего мужчина, житель Великоустюгского района.
В результате столкновения погибла пассажирка Рено — женщина 66 лет. Оба водителя были госпитализированы.