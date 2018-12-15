2018-12-15T15:31:09+03:00
Происшествия

Двое рабочих погибли в Вологде при разборе здания

Ветхая стена одного из цехов треснула и обрушилась на людей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото: рен-твФото: рен-тв
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При разборе здания на Машиностроительной, 26 произошло ЧП. Сегодня, 15 декабря, около 11 часов двое рабочих вывозили мусор и откалывали кирпич со стен бывшей фабрики «Прогресс». Ветхая стена одного из цехов дала трещину и аварийные конструкции рухнули на людей.

В срочном порядке на место происшествия выехали спасатели. Сейчас идет разбор завалов. Трудовая инспекция совместно с работодателем и следственным комитетам проверят обстоятельства ЧП. Как рассказали в СУ СК РФ, устанавливается личность погибших. По факту нарушения правил техники безопасности, возможно, будет заведено уголовное дело.

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