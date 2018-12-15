Двое рабочих погибли в Вологде при разборе здания

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-15T15:31:09+03:00

Ветхая стена одного из цехов треснула и обрушилась на людей

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При разборе здания на Машиностроительной, 26 произошло ЧП. Сегодня, 15 декабря, около 11 часов двое рабочих вывозили мусор и откалывали кирпич со стен бывшей фабрики «Прогресс». Ветхая стена одного из цехов дала трещину и аварийные конструкции рухнули на людей.

В срочном порядке на место происшествия выехали спасатели. Сейчас идет разбор завалов. Трудовая инспекция совместно с работодателем и следственным комитетам проверят обстоятельства ЧП. Как рассказали в СУ СК РФ, устанавливается личность погибших. По факту нарушения правил техники безопасности, возможно, будет заведено уголовное дело.