Двое рабочих погибли в Вологде при разборе здания
Ветхая стена одного из цехов треснула и обрушилась на людей
Фото: рен-тв
Изменить размер текста:
При разборе здания на Машиностроительной, 26 произошло ЧП. Сегодня, 15 декабря, около 11 часов двое рабочих вывозили мусор и откалывали кирпич со стен бывшей фабрики «Прогресс». Ветхая стена одного из цехов дала трещину и аварийные конструкции рухнули на людей.
В срочном порядке на место происшествия выехали спасатели. Сейчас идет разбор завалов. Трудовая инспекция совместно с работодателем и следственным комитетам проверят обстоятельства ЧП. Как рассказали в СУ СК РФ, устанавливается личность погибших. По факту нарушения правил техники безопасности, возможно, будет заведено уголовное дело.