2018-12-15T13:46:46+03:00
Происшествия

Ночной поджог на миллион уничтожил «Ауди»

Средняя стоимость машин такого класса достигает 4,5 миллионов рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото из архиваФото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Ночной поджог в Вологде уничтожил «Audi Q7». Иномарка представительского класса с серьезными спортивными характеристиками принадлежала строительной компании «Спецстроймонтаж». Она была припаркована близ нового жилкомплекса на Гагарина 2А. Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил около 5 часов утра. Пожарная часть находилась близко и через несколько минут огонь был потушен.

Однако машина сильно пострадала и не подлежит восстановлению: сильно повреждены левое крыло, приборная панель, лакокрасочное покрытие, водительское кресло и от жара раскололось лобовое стекло.

Ущерб оценивается порядка полумиллиона рублей, однако автомобиль такого класса стоит 4,5 миллионов рублей.

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