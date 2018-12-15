Проверять ТСЖ и УК в Вологде станут чаще и не по плану

15 Дек. 13:27 2018-12-15T13:27:07+03:00

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Уборку городских улиц, которые числятся за ведущими ТСЖ и УК проверили сегодня, 15 декабря, в областном центре. 13 дворов на Ленинградской, 138, 85, Ярославской, 3, 5, 4, 6, 18, 20, 22 Зосимовской, площади Бабушкина, 6, 8 оценили комиссионно городские власти. Под прицелом оказалось качество очистки тротуаров, проезды, обледеневшие пешеходные зоны и мусорные контейнеры.

Выводы вполне утешительные: только 20% УК не справляются со своими обязанностями. Так на Ленинградской, 85 после открытия очередного алкомаркета появился зловонный запах, а клиенты заходят допивать спиртное прямо в подъезды и украшают наскальными росписями стены. Еще в ряде дворов не вывозится мусор.

Все замечания комиссии будут оформлены и переданы Департаментом городского хозяйства директорам управляющих компаниям и руководителям ТСЖ. «Мэр Вологды дал поручение возобновить проводить проверки не реже двух раз в месяц. С сегодняшнего дня и дальше вместе с УК будем объезжать подведомственные им территории. Предупреждать о такой проверке будем за 2-3 дня до начала. Адреса руководители узнают непосредственно перед выездом комиссии», - подвел итог Андрей Макаровский, исполняющий обязанности начальника Департамента городского хозяйства.