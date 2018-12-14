2018-12-14T19:04:34+03:00
Происшествия

8-летний ребенок, которого искали в Соколе, найдет мертвым в яме с водой

Яма находилась во дворе бабушки школьника
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ребенка, которого сегодня искали в Соколе, нашли. К сожалению, он был мертв.

При отработке версии гибели ребенка были проверены все окрестные водоемы. Во дворе рядом с домом бабушки ребенка была бнаружена яма с водой. По поручению следователей коммунальщики откачали воду. На дне оказалось тело ребенка.

Есть неподтверженная информация, что это был пожарный водоем.

Как сообщает региональное управление СК РФ, следователи осмотрели место происшествия, где обнаружено тело 8-летнего мальчика. Будут установлены виновные в ЧП.

Напомним, последние снимки школьника следователи распространили сегодня днем - они сняты с камер наблюдения, установленнных в магазине.

Накануне, 13 декабря, около 15 часов школьник ушел от бабушки с улицы Комсомольской, 9 . Мальчик отправился домой на улицу Каляева, 17.

Но до дома так и не дошел. Мобильный телефон ребенок забыл, так что связи с ним не было. К поиску подключились волонтеры, полиция.

К сожалению, произошло ужасное.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде троих подростков сняли с крыши «Мармелада»
В Вологде могут запретить продавать алкоголь ночью
В центре Вологды перекроют движение транспорта
Костромичей задержали в Вологде с 3 килограммами наркотиков
Трактор столкнулся с грузовиком в Вологодской области
В вологодском ДТП пострадали четыре человека
Водитель украинской фуры готовил ужин и спалил грузовик
В Вологде наградили победителей всероссийского комплекса ГТО
Бдительная кассир череповецкого банка избавила бабушку от аферистов
Новогоднюю иллюминацию подключили в Вологде на площади Революции
В Соколе пропал 8-летний мальчик
Студенты эвакуированы из общежития в медколледже Череповца
39-летний житель Вытегры разыскивается на Вологодчине
В тарногском пожаре погибла женщина
До 15 лет тюрьмы получат череповецкие наркодилеры
Дочь-вологжанка безуспешно вытаскивала из пожара мать-пенсионерку
Девушка-кассир получила бутылкой по лицу от череповецких подростков
В Харовске восстановят автомагистраль и больницу
Их психушки в Вологде сбежал 17-летний пациент
Вологжанин прошел в четверьфинал «Умников и умниц» на Первом канале
Двое подростков переломали череповчанину на улице кости
Вологжане обеспечили задержавшиеся из-за катастрофы поезда всем необходимым
ГИБДД Вологды предупредила водителей об ухудшении погоды
Четырехмесячная девочка в Череповце получила в ДТП ушиб головы