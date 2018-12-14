8-летний ребенок, которого искали в Соколе, найдет мертвым в яме с водой

СЕГОДНЯ 18:35 2018-12-14T19:04:34+03:00

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Ребенка, которого сегодня искали в Соколе, нашли. К сожалению, он был мертв.

При отработке версии гибели ребенка были проверены все окрестные водоемы. Во дворе рядом с домом бабушки ребенка была бнаружена яма с водой. По поручению следователей коммунальщики откачали воду. На дне оказалось тело ребенка.

Есть неподтверженная информация, что это был пожарный водоем.

Как сообщает региональное управление СК РФ, следователи осмотрели место происшествия, где обнаружено тело 8-летнего мальчика. Будут установлены виновные в ЧП.

Напомним, последние снимки школьника следователи распространили сегодня днем - они сняты с камер наблюдения, установленнных в магазине.

Накануне, 13 декабря, около 15 часов школьник ушел от бабушки с улицы Комсомольской, 9 . Мальчик отправился домой на улицу Каляева, 17.

Но до дома так и не дошел. Мобильный телефон ребенок забыл, так что связи с ним не было. К поиску подключились волонтеры, полиция.

К сожалению, произошло ужасное.