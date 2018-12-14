В Вологде троих подростков сняли с крыши «Мармелада»

14 Дек. 18:30 2018-12-14T18:30:08+03:00

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Для классного селфи трое 17-летних мальчишек забрались на крышу торгового центра. Как юные вологжане пояснили бойцам Росгвардии, они прогуливались по гипермаркету и увидели открытую дверь. Это была классная возможность забраться на крышу пофотографировать ночной город.

Парни воспользовались возможностью и пошли делать селфи.

У охраны ТЦ на Пошехонском шоссе другое объяснение происходящего. Они уверены, что двери, открывающиеся электронным чипом, были заперты, а троих неизвестных, пробравшихся на запрещенную территорию, можно было увидеть только в просмотровые камеры. Заметив движение, была нажата тревожная кнопка, и на вызов прибыли бойцы Росгвардии.

Сейчас с деталями происшествия разбираются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, кто оставил дверь незапертой или как ребята подобрали электронный ключ.