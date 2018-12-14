2018-12-14T18:16:04+03:00
Общество

В Вологде могут запретить продавать алкоголь ночью

Вопросы продажи алкоголя рассмотрели на сессии ЗСО
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Алкомаркетам нужно будет соответствовать новым требованиямАлкомаркетам нужно будет соответствовать новым требованиямФото: Олег УКЛАДОВ
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В магазинах и торговых точках региона введен запрет продажи алкоголя, однако он не распространяется на кафе и рестораны. Именно 13 декабря на объекты общественного питания обратили внимание в Москве, а после вопрос был рассмотрен вологодскими законодателями.

Сейчас нельзя продавать алкоголь в ночное время (с 23 часов до 8 часов утра), в День защиты детей, День молодежи и 1 сентября. Большинство магазинов делают небольшие «рюмочные» и продолжают продавать товар. Если законодательная инициатива будет реализована, то торговым точкам нужно будет позаботиться о соответствующей площади помещений, санитарных нормах и ряде других условий.

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