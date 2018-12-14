2018-12-14T17:22:31+03:00
Общество

В центре Вологды перекроют движение транспорта

На следующей неделе коммунальщики переместятся на перекресток улиц Герцена-Предтеченская
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Коммунальщики будут работать с 8 до 22Коммунальщики будут работать с 8 до 22Фото: Иван МАКЕЕВ
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В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, центральные улицы Вологды будут перекрыты для движения автотранспорта. С 8 часов утра закроют на ремонт дорожные полосы на улице Предтеченской. Ограничение движения транспорта с нечетной стороны улицы Козленской вводится из-за прокладки ливневой канализации. В субботу и воскресенье работы будут оканчиваться в 10 часов вечера.

5 миллионов рублей выделено на участок протяженностью 200 метров и монтаж 18-метровой трубы "ливневки". На второй полосе будут выполнены аналогичные работы. На следующей неделе коммунальщики переместятся на перекресток улиц Герцена-Предтеченская.

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