Костромичей задержали в Вологде с 3 килограммами наркотиков

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-14T15:26:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 10 тысяч доз можно было приготовить из привезенного жителями Костромы вещества. Вологодских полицейских проинформировали о «гостях», которые должны были наладить крупные каналы поставки наркотиков. Во время спецоперации попались двое молодых людей 26 и 27 лет. Они арендовали «Шевроле Авео» и изучали город. При досмотре у подозреваемых был обнаружен 100 граммовый пакетик с неизвестным сыпучим веществом. Также в машине лежали приспособления для фасовки, весы, пакетики и еще 2,6 килограммов «зелья».

Задержанные разыскиваются в 15-ти регионах РоссииФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Эксперты подтвердили, что цветной песочек – это высококоцентрированный наркотик. Как рассказали в УМВД области, еще один стограммовый пакетик был уже заложен между гаражами. При успешной расфасовке вещества в Вологде могло бы появиться еще 9 300 таких же «закладок».

Задержанные разыскиваются в 15-ти регионах РоссииФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Задержанные разыскиваются в 15-ти регионах РоссииФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Задержанные разыскиваются в 15-ти регионах России.

В среду,12 декабря, было возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере напарников ждет крупный штраф и, возможно, пожизненное лишение свободы.