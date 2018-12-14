2018-12-14T15:01:02+03:00
Происшествия

Трактор столкнулся с грузовиком в Вологодской области

Механизатор сломал в аварии ногу
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП, в котором не смогли разъехаться трактор и фура, произошло 13 декабря, в 8:30 в Никольском районе. Трактор МТЗ-82 поворачивал налево, но его маневру помешал 36-летний водитель, управлявший грузовиком MAN с прицепом. Он ехал в попутном направлении, но допустил столкновение.

При этом Управление МВД области отмечает, что сельхозтехника выполняла поворот согласно Правилам дорожного движения.

В ДТП пострадал 40-летний тракторист. У мужчины - перелом ноги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Вологды перекроют движение транспорта
Костромичей задержали в Вологде с 3 килограммами наркотиков
В вологодском ДТП пострадали четыре человека
Водитель украинской фуры готовил ужин и спалил грузовик
В Вологде наградили победителей всероссийского комплекса ГТО
Бдительная кассир череповецкого банка избавила бабушку от аферистов
Новогоднюю иллюминацию подключили в Вологде на площади Революции
В Соколе пропал 8-летний мальчик
Студенты эвакуированы из общежития в медколледже Череповца
39-летний житель Вытегры разыскивается на Вологодчине
В тарногском пожаре погибла женщина
До 15 лет тюрьмы получат череповецкие наркодилеры
Дочь-вологжанка безуспешно вытаскивала из пожара мать-пенсионерку
Девушка-кассир получила бутылкой по лицу от череповецких подростков
В Харовске восстановят автомагистраль и больницу
Их психушки в Вологде сбежал 17-летний пациент
Вологжанин прошел в четверьфинал «Умников и умниц» на Первом канале
Двое подростков переломали череповчанину на улице кости
Вологжане обеспечили задержавшиеся из-за катастрофы поезда всем необходимым
ГИБДД Вологды предупредила водителей об ухудшении погоды
Четырехмесячная девочка в Череповце получила в ДТП ушиб головы