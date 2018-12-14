Трактор столкнулся с грузовиком в Вологодской области

14 Дек. 15:00 2018-12-14T15:01:02+03:00

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ДТП, в котором не смогли разъехаться трактор и фура, произошло 13 декабря, в 8:30 в Никольском районе. Трактор МТЗ-82 поворачивал налево, но его маневру помешал 36-летний водитель, управлявший грузовиком MAN с прицепом. Он ехал в попутном направлении, но допустил столкновение.

При этом Управление МВД области отмечает, что сельхозтехника выполняла поворот согласно Правилам дорожного движения.

В ДТП пострадал 40-летний тракторист. У мужчины - перелом ноги.