Трактор столкнулся с грузовиком в Вологодской области
Механизатор сломал в аварии ногу
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ДТП, в котором не смогли разъехаться трактор и фура, произошло 13 декабря, в 8:30 в Никольском районе. Трактор МТЗ-82 поворачивал налево, но его маневру помешал 36-летний водитель, управлявший грузовиком MAN с прицепом. Он ехал в попутном направлении, но допустил столкновение.
При этом Управление МВД области отмечает, что сельхозтехника выполняла поворот согласно Правилам дорожного движения.
В ДТП пострадал 40-летний тракторист. У мужчины - перелом ноги.