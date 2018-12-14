2018-12-14T14:19:48+03:00
Происшествия

В вологодском ДТП пострадали четыре человека

Двух вологжан порезали осколки стекол
Иван Чухнин
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Четыре человека пострадали в аварии на перекрестке в Вологде.

ДТП случилось 13 декабря около 12:40 на пересечении улиц Можайского и Текстильщиков. По данным ГИБДД, 68-летний водитель "Рено Сандеро", ехал по улице Текстильщиков от Московской в сторону Конева.

Он поворачивал на улицу Текстильщиков, при этом не предоставил преимущество машине, ехавшей по главной дороге.

В результате в него врезалась ВАЗ-2115, за рулем которой был 27-летний молодой человек.

В ДТП пострадал виновник аварии. Он получил сотрясение мозга, от удара о руль у него множественные переломы ребер. Пенсионер был госпитализирован.

От разлетевшихся осколков резаные раны лица получил водитель ВАЗ, у его 46-летней пассажирки - порезы рук.

Пострадала и другая пассажирка ВАЗ. У 27-летней девушки - сотрясение мозга.

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