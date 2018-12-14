В вологодском ДТП пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в аварии на перекрестке в Вологде.
ДТП случилось 13 декабря около 12:40 на пересечении улиц Можайского и Текстильщиков. По данным ГИБДД, 68-летний водитель "Рено Сандеро", ехал по улице Текстильщиков от Московской в сторону Конева.
Он поворачивал на улицу Текстильщиков, при этом не предоставил преимущество машине, ехавшей по главной дороге.
В результате в него врезалась ВАЗ-2115, за рулем которой был 27-летний молодой человек.
В ДТП пострадал виновник аварии. Он получил сотрясение мозга, от удара о руль у него множественные переломы ребер. Пенсионер был госпитализирован.
От разлетевшихся осколков резаные раны лица получил водитель ВАЗ, у его 46-летней пассажирки - порезы рук.
Пострадала и другая пассажирка ВАЗ. У 27-летней девушки - сотрясение мозга.