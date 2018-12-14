Водитель украинской фуры готовил ужин и спалил грузовик
Большегруз «Вольво» с украинскими номерами сгорел на парковке Череповца. ЧП случилось 13 декабря, на улице 50-летия Октября, вечером - около 21:30.
На место выехали пожарные службы. 11 пожарных сумели быстро сбить пламя. Однако последствия пожара были плачевны.
На фотографии видно, как огонь повредил автомобиль: выгорела кабина,уни передний бампер и лобовое стекло.
Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем: водитель готовил ужин на на газовой горелке. Но что-то пошло не так.
В результате пожара 53-летний мужчина получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.