2018-12-14T13:50:19+03:00
Происшествия

Водитель украинской фуры готовил ужин и спалил грузовик

Мужчину госпитализировали с ожогами
Иван Чухнин
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Большегруз «Вольво» с украинскими номерами сгорел на парковке Череповца. ЧП случилось 13 декабря, на улице 50-летия Октября, вечером - около 21:30.

На место выехали пожарные службы. 11 пожарных сумели быстро сбить пламя. Однако последствия пожара были плачевны.

На фотографии видно, как огонь повредил автомобиль: выгорела кабина,уни передний бампер и лобовое стекло.

Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем: водитель готовил ужин на на газовой горелке. Но что-то пошло не так.

В результате пожара 53-летний мужчина получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

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