2018-12-14T14:36:06+03:00
Спорт

В Вологде наградили победителей всероссийского комплекса ГТО

Ловких и сильных вологжан становится больше
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Массовые соревнования прошли в октябреМассовые соревнования прошли в октябреФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этом году к нормам ГТО присоединились 43180 вологжан с 6 лет и до 70. Именно такое количество зарегистрировано на портале комплекса ГТО. Это чуть меньше 4% всего населения нашей области. За три квартала наши спортсмены завоевали почти 1,5 тысячи золотых знаков отличия, почти 1300 серебряных и около 800 бронзовых наград. Как поделился с «Комсомольской правдой» Олег Васильев, наша задача очень амбициозная. С 53% заявившихся по нормам ГТО мы планируем за шесть лет, к 2024 году, достичь 75%. Нужно, чтобы нормативы качественно выполнили на спортивных зонах практически все заявившиеся. Нужно понимать, что это не спорт, а часть нормальной физической культуры и она должна стать открытой и доступной каждому.

Напомним, что массовые соревнования по плаванью, бегу, прыжкам в длину и силовой гимнастике прошли в октябре во всех районах области. Накануне власти наградили победителей и призеров IV Всероссийского фестиваля комплекса ГТО среди госслужащих и работников госучреждений в каждой возрастной категории.

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