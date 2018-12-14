В Вологде наградили победителей всероссийского комплекса ГТО

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-14T14:36:06+03:00

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В этом году к нормам ГТО присоединились 43180 вологжан с 6 лет и до 70. Именно такое количество зарегистрировано на портале комплекса ГТО. Это чуть меньше 4% всего населения нашей области. За три квартала наши спортсмены завоевали почти 1,5 тысячи золотых знаков отличия, почти 1300 серебряных и около 800 бронзовых наград. Как поделился с «Комсомольской правдой» Олег Васильев, наша задача очень амбициозная. С 53% заявившихся по нормам ГТО мы планируем за шесть лет, к 2024 году, достичь 75%. Нужно, чтобы нормативы качественно выполнили на спортивных зонах практически все заявившиеся. Нужно понимать, что это не спорт, а часть нормальной физической культуры и она должна стать открытой и доступной каждому.

Напомним, что массовые соревнования по плаванью, бегу, прыжкам в длину и силовой гимнастике прошли в октябре во всех районах области. Накануне власти наградили победителей и призеров IV Всероссийского фестиваля комплекса ГТО среди госслужащих и работников госучреждений в каждой возрастной категории.