Бдительная кассир череповецкого банка избавила бабушку от аферистов

14 Дек. 12:04 2018-12-14T12:04:26+03:00

Молодые люди долго уговаривали ее снять деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

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Двое мужчин следовали за клиенткой одного из череповецких банков. Пожилая женщина зашла в офис на улице Металлургов. Неизвестные направились в том же направлении. Она направилась снимать деньги, но пара так и не отставала. Девушка-кассир не стала сразу выдавать деньги. Она заподозрила подвох и вызвала охрану.

Когда к спутникам пенсионерки направились сотрудники службы безопасности, парни бросились наутек. Они сразу же сели в машину и скрылись из виду.

По словам бабушки, молодые люди долго уговаривали ее снять деньги. Полиция разбирается в случившемся, ведутся поиски подозреваемых.