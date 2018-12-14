Бдительная кассир череповецкого банка избавила бабушку от аферистов
Мошенники шли за пенсионеркой по пятам
Молодые люди долго уговаривали ее снять деньгиФото: Евгения ГУСЕВА
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Двое мужчин следовали за клиенткой одного из череповецких банков. Пожилая женщина зашла в офис на улице Металлургов. Неизвестные направились в том же направлении. Она направилась снимать деньги, но пара так и не отставала. Девушка-кассир не стала сразу выдавать деньги. Она заподозрила подвох и вызвала охрану.
Когда к спутникам пенсионерки направились сотрудники службы безопасности, парни бросились наутек. Они сразу же сели в машину и скрылись из виду.
По словам бабушки, молодые люди долго уговаривали ее снять деньги. Полиция разбирается в случившемся, ведутся поиски подозреваемых.