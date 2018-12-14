2018-12-14T11:53:04+03:00
Общество

Новогоднюю иллюминацию подключили в Вологде на площади Революции

Пять магмистральных улицы города украсят вологодские предприниматели
Иван Чухнин
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У комунальщиков Вологды сейчас горячая пора - город готовится к Новому году.

К украшению города присоединился вологодский бизнес. Предприниматели планируют украсить 5 главных улиц города.

Кроме того, Принять участие в украшении областной столицы могут все желающие. В городе проходит конкурс «Цветущий зимний город».

Вологда готовится к новогодним праздникам - в областной столице пройдет проект «Рождественская сказка в Вологде».Старт мероприятий пройдет 30 декабря - на площади Революции.

На праздник прибудет Российский Дед Мороз и гостья из Архангельской области Царевна Морошка.

Они и зажгут главную елку города - 20-метровую красавицу, которую уже украсили гирляндами и шарами.

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