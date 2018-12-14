В Соколе пропал 8-летний мальчик

14 Дек. 11:12 2018-12-14T11:12:03+03:00

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Накануне, 13 декабря, от бабушки с улицы Комсомольской, 9 ушел восьмилетний внук. Мальчик отправился домой на улицу Каляева, 17 около 3 часов дня. До дома он так и не дошел. Мобильный телефон ребенок тоже забыл, поэтому никакой связи с ним получить невозможно. У друзей, знакомых и родственников он не появлялся. К поискам подключились все сокольчане. Координаторы прямо в соцсетях пишут свои координаты и телефоны, много людей собрались у родителей мальчика, чтобы обыскать все возможные дома, улицы, торговые центр. Как пояснили в следственном управлении СК РФ, похожего по описанию ребенка видели вчера около 10 часов вечера у магазинов и в другом районе города.

Приметы 8-летнего Максима: рост 140-150 см, темно-русые волосы, на правой руке шрам от укуса пса. Он был одет в тёмно-синюю куртку с красным с мехом капюшоном, темные сапоги на липах и шапка с надписью Adidas.

Просьба ко всем, кто имеет какие-либо сведения о местонахождении школьника, позвонить по номерам: в следственный комитет: 102, 76-50-01, 76-50-02 – полиция, либо 8-921-123-88-80, 8-921-06-06-656 – волонтеры.