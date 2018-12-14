Студенты эвакуированы из общежития в медколледже Череповца

14 Дек. 10:37 2018-12-14T10:37:57+03:00

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Пожар произошел в общежитии на улице Данилова, 10. Во вспыхнувшей комнате жили три юные девушки. Они попытались сами потушить пламя из огнетушителей, но не смогли, и вызвали пожарных. Студенки выбежали на улицу, однако тетради, учебники и часть вещей спасти так и не удалось. Также с 6-го этажа многоэтажки было эвакуировано еще 19 учащихся Череповецкого медколледжа им. Н.М. Амосова. В 22:12 к кирпичному зданию прибыла первая спецмашина. Всего на объекте работало 10 автоцистерн и 33 человека личного состава.

Через 11 минут пламя было потушено, 4 квадратных метра выгорели полностью, вся комната, в том числе, мебель и постельные принадлежности, закопчена.

Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.