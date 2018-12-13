39-летний житель Вытегры разыскивается на Вологодчине

13 Дек. 14:48 2018-12-13T14:48:40+03:00

Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

Требуется помощь в поисках Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

Полиция не может его найти с сентября месяца

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В Вологодской области пропал 39-летний Александр Игнатьев. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ты не один», он ушел из дома в городе Вытегра Вологодской области. Последний раз мужчину видели на улице Онежской Флотилии, 9 Г.

Приметы пропавшего: рост 182 см, плотного телосложения подстрижен наголо. Был одет в темно-зеленую безрукавку, темный джемпер, черная куртка из кожезаменителя, желто-зеленые брюки, в черные шапка и кроссовки с замшевыми вставками. С собой взял зеленую сумку на ремне.

Просьба ко всем, кто имеет какие-либо сведения о местонахождении мужчины, позвонить по номерам: в следственный комитет: 8(81746) 2-32-12, 2-32-13, 8-921-532-98-58, либо 102 – полиция, либо 8-911-505-68-98 – волонтеры. Также можно отправить письмо на электронную почту poisk_detei35@bk.ru

Внимание! Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один» выезжают в Вытегру. Требуется поиск на месте!