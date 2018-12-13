2018-12-13T13:46:15+03:00
Происшествия

В тарногском пожаре погибла женщина

Она пришла протопить печь и не смогла справиться с огнем
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Хозяйку подвела неисправная русская печкаХозяйку подвела неисправная русская печкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне, 12 декабря, в 6 часов вечера местная жительница Тарногского района погибла в огне. 64-летняя хозяйка частного домика в деревне Корчажинская регулярно приходила протапливать жилье. Однако в этот раз она не успела уйти из дома вовремя. По предварительной версии, женщина угорела и не заметила, начало пожара. А когда соседи вызвали огнеборцев, было уже поздно. Сигнал на пульт дежурного поступил около половины седьмого и через 20 минут спасатели смогли начать тушить открытое пламя.

Около 9 часов вечера на разборе завалов семеро мужчин нашли тело погибшей женщины. Предварительная версия пожара – неисправность печного отопления.

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