До 15 лет тюрьмы получат череповецкие наркодилеры

СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-13T13:26:50+03:00

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На легкий заработок «купились» двое череповчан. Они согласить распространять наркотики в городе металлургов. 37-летний мужчина должен был фасовать, а его юный товарищ договариваться через Интернет о поставках «дури».

Месяц назад они приобрели 11 грамм наркоты и разложили «закладки». Тайники обнаружили полицейские, наркотики изъяли, а предприимчивых граждан задержали и доставили на допрос. В отделе сотрудники выяснили, что 17-летний мальчишка ранее не сталкивался с наркотой. Сейчас с ним ведется работа и выясняются обстоятельства, толкнувшие его на преступление.

Возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору виновные могут получить от 8 до 15-ти лет лишения свободы и – штраф.