Дочь-вологжанка безуспешно вытаскивала из пожара мать-пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-13T12:27:23+03:00

Всего спасли имущества на 10 миллионов рублей, есть пострадавшие Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

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Сегодня, 13 декабря, произошел крупный пожар в городе Соколе. На втором этаже пятиэтажной панельки на улице Производственной, 20 загорелась однокомнатная квартира. В полночь помещение заволокло густым едким дымом. На помощь 86-летней хозяйке квартиры пришла ее дочь. 57-летняя женщина вызвала пожарных и попыталась спасти маму. Ее усилия не принесли никакого результата, через несколько минут сокольчанке самой пришлось спасаться из огня. Выпрыгнув с балкона, она повредила позвоночник.

Пострадавшую бригада скорой помощи доставила в больницу. На месте ЧП работали 5 спецмашин и 13 спасателей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, из подъезда эвакуировали и вывели из горящего здания еще 27 человек. 37-летний мужчина получил ожоги рук и спины 2-й степени. Ущерб составил порядка 1 миллиона рублей.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание настольной лампы.