Девушка-кассир получила бутылкой по лицу от череповецких подростков

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-13T11:49:02+03:00

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Бутылкой по лицу получила кассир одного из магазинов города металлургов. Около 10 часов вечера двое подростков решили украсть алкоголь в супермаркете на улице Гоголя. Сначала к витринам подошел 16-летний школьник и тут же бросился мимо кассы с бутылкой пива. Следом за ним с парой бутылок вина и водки последовал его старший товарищ. Женщина попыталась догнать 18-летнего парня, но тот ударил ее бутылкой наотмашь. 26-летняя девушка успела вызвать охрану и молодой человек был задержан.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что самого юного череповчанина нашли в одном из переулков рядом с супермаркетом и задержали. Обоих ребят доставили в отдел полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У пострадавшей женщины врачи скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лица. Ее доставили в областную больницу №2.