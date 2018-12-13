В Харовске восстановят автомагистраль и больницу

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-13T11:32:09+03:00

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Ряд объектов получат новую жизнь в Харовском районе. По программе развития запланированы ремонт Харовской районной больницы, дома культуры, центра дополнительного образования и детского садика. Также 1,7 млрд рублей в следующие 2,5 года областные власти выделят на ремонт автотрассы Харовск-Вожега-Сокол.

Как рассказали врачи, основная проблема – это состояние больницы. Очень трудно лечить пациентов, когда сама лечебница производит удручающее впечатление: сыплются стены, прогнивают рамы и трудно тщательно продезинфицировать ветхую мебель для пациентов, особенно на хирургическом отделении. Хотя коллектив медработников сильный. К примеру, стоматолог Ирина Шкловская много лет успешно практиковала в Санкт-Петербурге и Израиле, но решила вернуться к себе на малую родину. И теперь мечтает, чтобы ее «маленький» город рос и развивался.

Основные работы запланированы на 2021 год.