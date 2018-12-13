Их психушки в Вологде сбежал 17-летний пациент

13 Дек. 10:26 2018-12-13T10:26:53+03:00

Молодой человек может ловить попутки или прогуливаться по ж/д и автовокзалу Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

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Накануне, 12 декабря, около 10 часов утра из психиатрической лечебницы в Кувшинова сбежал исчез пациент. 17-летний Павел Неуступов находился на 17 отделении ГУЗ ВО «ВОПБ» и во время прогулки ушел в неизвестном направлении. Как сообщили ВРО ПСО «Ты не один», до сих по о его судьбе ничего не известно, с собой у молодого человека нет никаких средств связи.

Приметы пропавшего: 160-165 см, средней длины черные волосы. Молодой человек одет в вязанную шапочку с надписью «17», черные кожаная куртка, брюки и черные кроссовки. По словам родственников, может находиться в Вологде или отправиться в Сокол или Харовск.

Просьба ко всем, кто имеет какие-либо сведения о местонахождении подростка, позвонить по номерам: 102 – полиция, либо 8-911-505-68-98 – волонтеры. Также можно отправить письмо на электронную почту poisk_detei35@bk.ru