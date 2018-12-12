2018-12-12T19:04:29+03:00
Общество

Вологжанин прошел в четверьфинал «Умников и умниц» на Первом канале

11-классник из лицея «АМТЭК» поделился впечатлениями о проекте
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Для участия в игре российским школьникам было дано три темыДля участия в игре российским школьникам было дано три темыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ученик череповецкого лицея «АМТЕК» Владислав Корнилов завоевал орден и медаль на Первом канале на съемках четвертьфинала всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Он прошел на красную дорожку, ответив правильно на вопросы ведущего. Для участия в игре российским школьникам было дано три темы. Они должны были досконально изучить жизнь и творчество Артура Конан Дойла, период Великой французской революции и историю СССР 1946—1964 годов.

«Тут или готов или нет, - рассказал череповецким СМИ Владислав Корнилов, - готовились к игре три месяца. На дорожки выходили абсолютные победители региональных финалов, а мне это право еще нужно было заслужить. Я правильно ответил на вопрос по Конан Дойлу, после чего уже играл на красной дорожке, где нельзя ошибаться. Но там на вопрос про французскую революцию ответил неправильно. Было не то что сложно, скорее волнительно».

Куда Владислав будет поступать после лицея, он еще не решил. Передачи выйдут в эфир в январе и феврале Нового 2019 года.

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