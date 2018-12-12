Двое подростков переломали череповчанину на улице кости

12 Дек. 18:02 2018-12-12T18:02:28+03:00

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57-летний местный житель Череповца поступил с серьезными переломами. Он рассказал врачам, что вечером 19 сентября на него напали, избили и забрали деньги. Озверевшая шайка состояла из пары подростков, 15 и 17 лет, 45-летней дамы и ее 34-летнего друга. Как стало известно в ходе следствия, потерпевший выпивал с обидчицей во дворе одного из домов на улице Гагарина. Женщина увидела у него деньги и подговорила молодых парней и своего знакомого забрать купюры.

При разбойном нападении у пострадавшего оказались сломаны две берцовые кости и исчезли 3,5 тысячи рублей. По экспертной оценке, ему нанесен тяжкий вред здоровью. Сами же нападавшие не могут договориться о показаниях и часто путаются. Ребята ранее на профучете не состояли, поэтому следователи выясняют причины преступного поведения несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела продолжается. За групповой разбой вся троица может получить до 10 лет лишения свободы каждый и крупный штраф – до 1 миллиона рублей.