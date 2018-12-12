Вологжане обеспечили задержавшиеся из-за катастрофы поезда всем необходимым
В Кировской области с рельсов сошел грузовой состав: 8 вагонов опрокинулись. Причины аварии еще не обнародованы.
По сообщению Горьковской железной дороги, крушение поезда произошло в 18:39 11 декабря на перегоне между станциями Макуха и Лунданка. В вагонах перевозили бокситы. Люди не пострадали, но пока неизвестно, какой ущерб будет нанесен окружающей среде.
На место выехали восстановительные поезда из Сольвычегодска и Кирова.
Возобновить движение на участке планируют лишь 12 декабря в 18:00.
Из-за происшествия были задержаны два пассажирских поезда – Воркута – Нижний Новгород и Адлер – Воркута. Накануне было принято решение пустить эти поезда по обходному пути - через Вологду.
Как сообщила представитель пресс-службы Вологодского региона СЖД, в 9:00 12 декабря оба поезда прибыли в Вологду.
Здесь к составам присоединили вагоны-рестораны, чтобы обеспечить пассажиров продуктам питания и питьевой водой. В конечный пункт поезда прибудут примерно с 12-часовым опозданием.
В Кировской области 8 вагонов поезда сошли с рельс.Видео: Приволжское СУ на транспорте СК России