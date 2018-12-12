2018-12-12T16:34:39+03:00
Происшествия

Вологжане обеспечили задержавшиеся из-за катастрофы поезда всем необходимым

Пассажирские поезда из Кировской области были направдены в обход
Иван Чухнин
Поделиться:
Стоп-кадр видео СК СУ РФ по Кировской области.Стоп-кадр видео СК СУ РФ по Кировской области.
Изменить размер текста:

В Кировской области с рельсов сошел грузовой состав: 8 вагонов опрокинулись. Причины аварии еще не обнародованы.

По сообщению Горьковской железной дороги, крушение поезда произошло в 18:39 11 декабря на перегоне между станциями Макуха и Лунданка. В вагонах перевозили бокситы. Люди не пострадали, но пока неизвестно, какой ущерб будет нанесен окружающей среде.

На место выехали восстановительные поезда из Сольвычегодска и Кирова.

Возобновить движение на участке планируют лишь 12 декабря в 18:00.

Из-за происшествия были задержаны два пассажирских поезда – Воркута – Нижний Новгород и Адлер – Воркута. Накануне было принято решение пустить эти поезда по обходному пути - через Вологду.

Как сообщила представитель пресс-службы Вологодского региона СЖД, в 9:00 12 декабря оба поезда прибыли в Вологду.

Здесь к составам присоединили вагоны-рестораны, чтобы обеспечить пассажиров продуктам питания и питьевой водой. В конечный пункт поезда прибудут примерно с 12-часовым опозданием.

В Кировской области 8 вагонов поезда сошли с рельс.Видео: Приволжское СУ на транспорте СК России

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД Вологды предупредила водителей об ухудшении погоды
Четырехмесячная девочка в Череповце получила в ДТП ушиб головы
Семь ларьков в Вологде незаконно приторговывали алкоголем
Легковой автомобиль раздавил пенсионера, лежащего на дороге
Грузовик расплющил микроавтобус под Вологдой
Пристав из Великого Устюга похищала деньги должников
Ночной поджог уничтожил дорогой кроссовер в центре Вологды
Бюджетники будут отдыхать в санаториях за 50% стоимости
Музыкальный фонтан установят в Вологде
В Вологде нашли ларьки с нелегальным алкоголем
Вологодский мультфильм взял серебро на международном кинофестивале
Статисты оценили расходы вологжан на новогодний стол
Более 2,5 миллиарда рублей стоят инициативы губернатора Вологодской области
В Череповце Рубцовский сквер превратится в Верещагинский
Овчарки нашли пропавших в Вологде пенсионерок
В Молочном загорелся магазин
В Вологодской области подростков будут судить за украденные шапки
Юный водитель, разбивший авто с компанией об опору, умер в больнице Великого Устюга
Череповецкие приставы выбили лифтовикам долги по зарплате
Более 3,5 миллионов украл вологодский управляющий у клиентов банка
Новогодние акции и скидки разработают вологодские бизнесмены
Снять стресс помогут врачи на «Телефоне здоровья» в Вологде