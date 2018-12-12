Вологжане обеспечили задержавшиеся из-за катастрофы поезда всем необходимым

12 Дек. 16:27 2018-12-12T16:34:39+03:00

Пассажирские поезда из Кировской области были направдены в обход

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В Кировской области с рельсов сошел грузовой состав: 8 вагонов опрокинулись. Причины аварии еще не обнародованы.

По сообщению Горьковской железной дороги, крушение поезда произошло в 18:39 11 декабря на перегоне между станциями Макуха и Лунданка. В вагонах перевозили бокситы. Люди не пострадали, но пока неизвестно, какой ущерб будет нанесен окружающей среде.

На место выехали восстановительные поезда из Сольвычегодска и Кирова.

Возобновить движение на участке планируют лишь 12 декабря в 18:00.

Из-за происшествия были задержаны два пассажирских поезда – Воркута – Нижний Новгород и Адлер – Воркута. Накануне было принято решение пустить эти поезда по обходному пути - через Вологду.

Как сообщила представитель пресс-службы Вологодского региона СЖД, в 9:00 12 декабря оба поезда прибыли в Вологду.

Здесь к составам присоединили вагоны-рестораны, чтобы обеспечить пассажиров продуктам питания и питьевой водой. В конечный пункт поезда прибудут примерно с 12-часовым опозданием.