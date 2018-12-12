ГИБДД Вологды предупредила водителей об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-12T15:43:26+03:00

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Снегопад и перепады температур резко увеличили количество аварий. Накануне, 11 декабря, их насчитали чуть менее 30. Как рассказали в городском ГИБДД, снежная каша на дорогах значительно ухудшает проходимость автомобилей, а тонкая ледяная (при минусовых) или водная пленка (при плюсовых температурах) делают движение крайне опасным. Чтобы сохранить хорошую маневренность, при такой погоде нужно обязательно соблюдать скоростной режим. Также следует избегать резкого торможения и беспорядочного маневрирования. Особо осторожными, как просят сотрудники ГИБДД, нужно быть на поворотах, подъёмах и спусках, на мостах и путепроводах.

Пешеходов также просят учитывать ухудшение погодных условий и помнить о плохой видимости. «При гололеде водитель не всегда может применить экстренное торможение, поэтому перед пешеходным переходом обязательно убедитесь, что водитель уступает вам дорогу», - напоминает вологжанам ГИБДД.