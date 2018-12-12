2018-12-12T15:06:41+03:00
Происшествия

Четырехмесячная девочка в Череповце получила в ДТП ушиб головы

На улице Раахе не смогли разъехаться две иномарки
Иван Чухнин
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--Фото: по Череповцу ОГИБДД
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Ушиб головы получила четырехмесячная девочка в ДТП, которое произошло в Череповце. Там произошло столкновение автомобилей «Киа Сид» и «Рено Меган».

Авария произошла 11 декабря, в 14:10 у дома № 50 на улице Раахе.

За рулем «Киа Сид» находился 36-летний мужчина. Он при выезде со двора не пропустил машину «Рено Меган», которая ехала по улице Раахе.

Обе машины получили кузовные повреждения.

Но на этом проблемы не закончились. Маленькая пассажирка почувствовала себя плохо, ее родители обратились в травматологию. Ребенку назначили амбулаторное лечение, сообщает Город Че со ссылкой на череповецкий отдел ГИБДД.

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