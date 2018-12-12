2018-12-12T14:56:31+03:00
Экономика

Семь ларьков в Вологде незаконно приторговывали алкоголем

Их хозяев оштрафуют
Иван Чухнин
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В Вологде проходил рейд "Алкоголь". 10 ящиков спиртного было конфисковано в 7 торговых точках областной столицы. Главным образом, алкоголем торговали в киосках на остановочных комплексах и в нестационарных торговых точках.

Как сообщает Управление МВД России по г. Вологда, полицейские выявили семь пунктов, где нарушали законодательство РФ.

Во всех случаях левую продукцию конфисковали, на владельцев торговых точек составлены протоколы об административных нарушениях.

Максимальное наказание за него - штраф в размере 200 тыс. рублей.

Всего с начала 2018 года сотрудники УМВД России по г. Вологде изъяли из оборота 1145,15 декалитра алкогольных и спиртосодержащих жидкостей.

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