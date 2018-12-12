2018-12-12T14:03:54+03:00
Происшествия

Легковой автомобиль раздавил пенсионера, лежащего на дороге

Мужчина находится в реанимации
Иван Чухнин
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ВАЗ-2115 наехал на 64-летнего местного жителя. Пострадавший находится в райбольнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на областное управление ГИБДД, ЧП произошло 11 декабря в 19:30, в Усть-Кубинском районе.

В деревне Высокое около дома № 29 на улице Нагорной машина наехала на мужчину, который лежал прямо на дороге. За рулем находился 28-летний водитель.

Карета скорой помощи лоставила вологжанина в реанимацию - у него серьезные травмы, в том числе переломы основания черепа и ноги.

Полиции предстоит выяснить все причины дорожного инцидента.

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