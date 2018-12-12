2018-12-12T13:04:27+03:00
Происшествия

Грузовик расплющил микроавтобус под Вологдой

Страшная авария унесла жизнь двух человек
Иван Чухнин
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--Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Крупное ДТП, в котором погибли люди, произошло во вторник, 11 декабря, в 16:20 в Вологодском районе.

На 35 километре дороги Вологда – Новая Ладога на встречную полосу вылетел грузовик.

50-летний водитель по какой-то причине выехал на встречку. Там двигался микроавтобус «Фиат Дукато» под управлением 43-летнего мужчины.

Столкновения избежать не удалось. От сильного удара «Фиат» отбросило на встречный грузовик «Рено Магнум».

Как сообщает пресс-служба УМВД области, в результате аварии "Фиат Дукато" полностью разбит, 27-летний пассажир в нем погиб на месте, 35-летняя пассажирка была доставлена в областную больницу, но от полученных травм скончалась.

50-летний водитель «Рено Дукато» отделался небольшими травмами - ему назначено амбулаторное лечение.

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