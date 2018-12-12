Пристав из Великого Устюга похищала деньги должников
Долги вологжан присваивала себе пристав из Великого Устюга. Женщина по фиктивным документам списывала чужие деньги себе на счет. Несколько раз она вписывала несоответствующие действительности сведения о перераспределении денег и окончании исполнительных производств. Липовые постановления принесли женщине более 1 миллиона 250 тысяч рублей. Однако это еще не конечная сумма. На 52-летнюю злоумышленницу возбуждено 32 уголовных дела, ущерб подсчитывается.
Как рассказали в пресс-службе областного следственного управления, предположительно с 2015 по 2018 год пристав похищала суммы от 600 до 20 тысяч рублей.
Всего за минувший год вологодским СУ СК РФ возбуждено 115 коррупционных дел.