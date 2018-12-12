Пристав из Великого Устюга похищала деньги должников

12 Дек. 12:41 2018-12-12T12:42:16+03:00

За 2018 год вологодским СУ СК РФ возбуждено 115 коррупционных дел Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Она обогатилась более чем на миллион рублей

Изменить размер текста: A A

Долги вологжан присваивала себе пристав из Великого Устюга. Женщина по фиктивным документам списывала чужие деньги себе на счет. Несколько раз она вписывала несоответствующие действительности сведения о перераспределении денег и окончании исполнительных производств. Липовые постановления принесли женщине более 1 миллиона 250 тысяч рублей. Однако это еще не конечная сумма. На 52-летнюю злоумышленницу возбуждено 32 уголовных дела, ущерб подсчитывается.

Как рассказали в пресс-службе областного следственного управления, предположительно с 2015 по 2018 год пристав похищала суммы от 600 до 20 тысяч рублей.

Всего за минувший год вологодским СУ СК РФ возбуждено 115 коррупционных дел.