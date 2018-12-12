2018-12-12T12:00:10+03:00
Происшествия

Ночной поджог уничтожил дорогой кроссовер в центре Вологды

Пламя перекинулась на стоящий рядом автомобиль
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Жильцы дома заметили пожар около 3 часов ночиЖильцы дома заметили пожар около 3 часов ночиФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня ночью, 12 декабря, во дворе дома №8 на улице Челюскинцев вспыхнул кроссовер. Дорогой автомобиль горел открытым пламенем и огонь перекинулся на припаркованный рядом внедорожник «Тойоту Ланд Крузер».

Жильцы дома заметили пылающие иномарки около 3 часов ночи. Через несколько минут на место прибыли две автоцистерны и шестеро огнеборцев. Пожарные справились с возгоранием, однако у сожженного «Ниссана» полностью выгорел моторный отсек и лакокрасочное покрытие. У «Тойоты» оплавилась фара.

По предварительной версии причина пожара – поджог. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сумма ущерба – 300 тысяч рублей.

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