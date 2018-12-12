2018-12-12T11:30:43+03:00
Общество

Бюджетники будут отдыхать в санаториях за 50% стоимости

Меры социальной поддержки в первую очередь затронут для студентов, многодетных семей, ветеранов
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Меры социальной поддержки в первую очередь затронут студентов, многодетные семьи и ветерановМеры социальной поддержки в первую очередь затронут студентов, многодетные семьи и ветерановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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10 тысяч работников бюджетной сферы в следующем году смогут получить 50%-ные скидки на санаторно-курортное лечение. Такое обещание прозвучало накануне на «Прямой линии» с губернатором Вологодской области. Предложенная инициатива будет рассмотрена депутатами на ближайшей сессии ЗСО. Как накануне писала «Комсомольская правда», на реализацию 8-ми пунктов предвыборных обещаний потребеутся более 2,5 миллиардов рублей.

Меры социальной поддержки в первую очередь затронут студентов, многодетные семьи и ветеранов.

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