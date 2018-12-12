2018-12-12T10:41:21+03:00
Общество

Музыкальный фонтан установят в Вологде

Горожанам осталось только определить новую зону отдыха
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Для Вологды никаких денег не жалкоДля Вологды никаких денег не жалкоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Голосование за новый музыкальный объект начнется в начале следующего года. Мэр Вологды пообещал, что будут задействованы все городские ресурсы. Фонтан в областной столице обещают сделать «не хуже, чем в Череповце».

Напомним, что этим летом была реконструирована площадь Молодежи у дворца культуры металлургов, и на ней появился новый светодинамичный фонтан. Местные власти запланировали запустить его весной. Пробный пуск, поделился впечатлением губернатор, был просто фантастическим.

Как пообещал Олег Кувшинников, нужно запустить этот вопрос на всенародное обсуждение: «Я поддерживаю строительство такого же, как в Череповце, 70-метрового фонтана стоимостью 80 миллионов рублей или даже лучше. Для Вологды никаких денег не жалко».

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