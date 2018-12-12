2018-12-12T10:11:42+03:00
Происшествия

В Вологде нашли ларьки с нелегальным алкоголем

Во время рейда изъято около 200 бутылок
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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За год изъято более 1000 декалитров алкоголя и спиртосодержащих жидкостейЗа год изъято более 1000 декалитров алкоголя и спиртосодержащих жидкостейФото: Олег УКЛАДОВ
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Более 7 запрещенных мест нашли вологодские полицейские во время оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». В несанкционированных ларьках и на автобусных остановках продавали «паленую» водку. Всего в ходе рейда было изъято 197 бутылок запрещенной продукции. На торговцев составили протоколы, за незаконную розничную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена их могут оштрафовать до 200 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, по итогам 2018 года только в Вологде изъято более 1000 декалитров алкоголя и спиртосодержащих жидкостей.

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