Вологодский мультфильм взял серебро на международном кинофестивале

11 Дек. 19:19 2018-12-11T19:26:05+03:00

На «Свидание с Россией» отправился мультролик о достопримечательностях края

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Мультфильм вологжанина о диковинках Вологодского края покорил жюри. На конкурс видороликов IX Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» было отобрано более 30 игровых, документальных и анимационных картин, достойных зрителя. Также в программе были запланированы конкурсные и внеконкурсные показы фильмов российского и зарубежного производства.

В итоге вологодский анимационный ролик занял 2-е место в номинации «Серебряное ожерелье». Мультипликационная команда Алексея Зорина совместно с областным департаментом информационной политики воплотили идею и рассказали о самых красивых и древних местах Вологодчины.

Как рассказали наши коллеги из городаВо, победу в этой номинации одержал Туристско-информационный центр Архангельской области за проект «Открывая Север», третье место у Управления культуры и туризма Северодвинска за проект «Нёнокса».