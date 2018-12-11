Статисты оценили расходы вологжан на новогодний стол
Около 7 тысяч рублей потратят вологжане на новогодний стол. Специалисты «Вологдастата» опросили горожан и определили основные блюда и продукты. В декабре уже выросли цены на охлажденную и замороженную курицу, газированную воду и икру лососевых рыб. Подорожали сырокопченые колбасы, говядина и фрукты.
Статисты озвучили приблизительный список закусок и салатов. Вологжане не представляют свой стол без традиционного оливье и сельди под шубой, нарезки из колбасы и сыра, овощей, фруктов и шампанского. В 6 700 рублей войдут немного подешевевшие огурцы, помидоры, картофель и минеральная вода.
По сравнению с прошлой зимой новогодний чек увеличился на 100 рублей.