Статисты оценили расходы вологжан на новогодний стол

СЕГОДНЯ 18:40 2018-12-11T18:41:24+03:00

По сравнению с прошлой зимой новогодний чек увеличился на 100 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Они подсчитали расходы на семью из 4 человек

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Около 7 тысяч рублей потратят вологжане на новогодний стол. Специалисты «Вологдастата» опросили горожан и определили основные блюда и продукты. В декабре уже выросли цены на охлажденную и замороженную курицу, газированную воду и икру лососевых рыб. Подорожали сырокопченые колбасы, говядина и фрукты.

Статисты озвучили приблизительный список закусок и салатов. Вологжане не представляют свой стол без традиционного оливье и сельди под шубой, нарезки из колбасы и сыра, овощей, фруктов и шампанского. В 6 700 рублей войдут немного подешевевшие огурцы, помидоры, картофель и минеральная вода.

По сравнению с прошлой зимой новогодний чек увеличился на 100 рублей.