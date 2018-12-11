Более 2,5 миллиарда рублей стоят инициативы губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области в ходе «Прямой линии» озвучил свой пакет инициатив на ближайшие годы. Журналист Города Во Сергей Иванов передает прямо из студии, что глава региона пообещал:
- На 20 % увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы не вошедших в категории, предусмотренные президентским указом;
- В два раза увеличить ЕДВ ветеранам труда;
- Направить 10 тысяч льготных путевок на санитарно-курортное лечение;
- В два раза увеличить размер стипендии в сузах;
- Более чем в два раза увеличить размер выплат на приобретение топлива для ветеранов и работников бюджетной сферы;
- Современный автобус в каждый район для культурных и спортивных мероприятий.
- Зажечь все фонари уличного освещения в Вологодской области.
На эти цели потребуется 2,59 миллиарда рублей.