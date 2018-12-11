В Череповце Рубцовский сквер превратится в Верещагинский
В Череповце обсуждили концепцию "верещагинского квартала". Мэр Череповца Елена Авдеева в Художественном музее пригласила к разговору общественность - рассказала членам городского общественного совета о проекте «Сердце города» и планируемой в его рамках реновации «верещагинского квартала».
Она назвала самой знаковой частью проекта — реконструкцию «верещагинского квартала», всей территории дома-музея Верещагиных, улицы Социалистической от Красного переулка до улицы Коммунистов. Сюда входит реконструкция нынешнего Рубцовского сквера, который станет Верещагинским.
Как сообщает официальный сайт Череповца, сейчас готовится проектно-сметная документация.
Этот проект будет вынесен на ежегодный конкурс Минстроя на лучший проект по реновации исторических поселений.
Проект реновации «верещагинского квартала» участники встречи одобрили большинством голосов.