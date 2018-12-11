В Череповце Рубцовский сквер превратится в Верещагинский

11 Дек. 17:48 2018-12-11T23:43:31+03:00

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В Череповце обсуждили концепцию "верещагинского квартала". Мэр Череповца Елена Авдеева в Художественном музее пригласила к разговору общественность - рассказала членам городского общественного совета о проекте «Сердце города» и планируемой в его рамках реновации «верещагинского квартала».

Она назвала самой знаковой частью проекта — реконструкцию «верещагинского квартала», всей территории дома-музея Верещагиных, улицы Социалистической от Красного переулка до улицы Коммунистов. Сюда входит реконструкция нынешнего Рубцовского сквера, который станет Верещагинским.

Как сообщает официальный сайт Череповца, сейчас готовится проектно-сметная документация.

Этот проект будет вынесен на ежегодный конкурс Минстроя на лучший проект по реновации исторических поселений и, по замыслу властей, получит деньги на воплощение.

Проект реновации «верещагинского квартала» участники встречи одобрили большинством голосов.

Между тем вологодские рубцововеды озабочены переносом памятника Николаю Рубцову из сквера. На его месте, согласно концепции, должна быть установлена композиция в честь братьев Верещагиных.

Напомним, бюст поэту городу подарил 20 лет назад известный череповецкий скульптор Александр Шебунин, автор памятника Рубцову в Вологде.

Но, по всей видимости, поэту опять придется съехать в коммуналку - в другой сквер, в котором находится знак в честь другого поэта - Александра Башлачева. По мнению экспертов, в таком случае ухудшения "жилищного положения" Рубцова не произойдет. Сквер поэтов расположен так же близко к центру Череповца.

Но те, кто считают место возле бюста поэта намоленным, с этим в корне не согласны. Впрочем, на общественных слушаниях их мнения так и не прозвучали.