В Череповце Рубцовский сквер превратится в Верещагинский

СЕГОДНЯ 17:48 2018-12-11T17:56:09+03:00

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В Череповце обсуждили концепцию "верещагинского квартала". Мэр Череповца Елена Авдеева в Художественном музее пригласила к разговору общественность - рассказала членам городского общественного совета о проекте «Сердце города» и планируемой в его рамках реновации «верещагинского квартала».

Она назвала самой знаковой частью проекта — реконструкцию «верещагинского квартала», всей территории дома-музея Верещагиных, улицы Социалистической от Красного переулка до улицы Коммунистов. Сюда входит реконструкция нынешнего Рубцовского сквера, который станет Верещагинским.

Как сообщает официальный сайт Череповца, сейчас готовится проектно-сметная документация.

Этот проект будет вынесен на ежегодный конкурс Минстроя на лучший проект по реновации исторических поселений.

Проект реновации «верещагинского квартала» участники встречи одобрили большинством голосов.