Овчарки нашли пропавших в Вологде пенсионерок

11 Дек. 16:28 2018-12-11T16:28:24+03:00

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Одна из пенсионерок пропала, вынося мусор. Женщина вышла из подъезда на улице Конева и пропала. Родственники не дождались ее дома ни через полчаса, ни через час. Личные поиски тоже не помогли, и они заявили об исчезновении женщины в полицию.

79-летнюю бабушку продолжили искать кинолог Илья Боровских с немецкой овчаркой Неон. Пес изучил личную вещь пропавший и взял след. Через 200 метров инспектор подошел к похожей по описанию женщине, которая остановилась у памятника Маршала Конева. Пожилую вологжанку, которая иногда страдала потерей памяти, вскоре вернули родственникам.

Следующая «потеряшка» 76-ти лет ушла погулять и не вернулась. Дома ее ждал сын, который и заявил в полицию. Вскоре на место выехал инспектор со служебной собакой Дагирой, которая нашла пенсионерку в одном из подъезде ближайших домой. Женщину также доставили к родственникам.