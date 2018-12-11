В Молочном загорелся магазин

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-11T15:54:59+03:00

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11 декабря, ночью, в полночь, на улице Мира в поселке Молочном, что под Вологдой, произошел пожар. Как оказалось, горит продовольственный магазин.

Как сообщают сотрудники регионального ГУ МЧС, на тушение пожара отправились пять пожарных машин и две единицы специальной техники. Справиться с огнем удалось в течение получаса.

Причиной пожара стало короткое замыкание проводки, в результате которого были повреждены электронные весы. В результате пострадала отделка помещения.

В настоящее время эксперты устанавливают ущерб.