2018-12-11T15:54:59+03:00
Происшествия

В Молочном загорелся магазин

Анна Околович
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11 декабря, ночью, в полночь, на улице Мира в поселке Молочном, что под Вологдой, произошел пожар. Как оказалось, горит продовольственный магазин.

Как сообщают сотрудники регионального ГУ МЧС, на тушение пожара отправились пять пожарных машин и две единицы специальной техники. Справиться с огнем удалось в течение получаса.

Причиной пожара стало короткое замыкание проводки, в результате которого были повреждены электронные весы. В результате пострадала отделка помещения.

В настоящее время эксперты устанавливают ущерб.

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